За сбыт наркотиков в интернете могут увеличить наказание до 25 лет

Сетевые наркоторговцы могут сесть в тюрьму на 25 лет. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и уже направили официальное письмо в МВД. Авторы документа предложили увеличить срок наказания за сбыт запрещенных веществ через интернет в два раза, в настоящее время максимальное наказание составляет 12 лет. Сейчас 99% психотропных веществ в России сбывают онлайн, при этом покупателю даже не нужно общаться напрямую с дилером.