Медведев продлил правила ввоза в ДФО подержанных автомобилей без ГЛОНАСС

Правительство России продлило правила ввоза из-за границы подержанных автомобилей через таможни Дальнего Востока, в соответствии с которыми машины с правым рулем можно не оснащать системой экстренного вызова при аварии ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 2 декабря, в ходе совещания с вице-премьерами.

По его словам, по просьбе вице-премьера, такой порядок был временным, и он был введен по просьбе полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

«Но временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы. Но тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что подписал это уже не временный даже порядок, а распоряжение целое правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями ДФО», — цитирует Медведева «Интерфакс».

Как уточнил Медведев, бесконечно продлевать распоряжение будет неправильным. Власти должны принимать меры для решения задачи, добавил он.

Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который действует с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система ЭРА-ГЛОНАСС.

21 ноября 2018 года председатель правительства России разрешил в течение года ввозить автомобили с рулем справа без установки на них системы ЭРА-ГЛОНАСС. С предложением сделать необязательной установку системы выступили врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и вице-премьер Юрий Трутнев.