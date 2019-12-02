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В Кремле ответили на идею Зеленского найти площадку для обсуждения Крыма

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Крымский вопрос закрыт, обсуждение данной темы на каких-либо площадках невозможно. Об этом в понедельник, 2 декабря, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее в этот день было опубликовано интервью украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он предложил согласовать отдельный формат переговоров для обсуждения принадлежности Крыма.

Песков подчеркнул, что по данной теме «никакой реакции Кремля быть не может». Также пресс-секретарю задали вопрос о том, как отреагирует российский лидер Владимир Путин, если Зеленский поднимет тему Крыма на личной встрече.

«Он (Путин. — Ред.), безусловно, даст ответы на все вопросы, как президент всегда делает: открыто, конструктивно и абсолютно исчерпывающе. <…> Никакой нет разницы, в каком формате ставить вопрос», — ответил Песков.

В интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza Зеленский заявил, что помочь Украине вернуть Крым могли бы США, которые имеют «прямые отношения с Россией» и влияние в Европе. В связи с этим украинский лидер предложит обсудить крымский вопрос в формате «Украина, Россия, США» или согласовать другой формат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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