Россия и Бразилия заключили меморандум о взаимной поддержке экспорта и привлечении инвестиций

Совет предпринимателей Россия–Бразилия, который возглавляет гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев, и Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Бразилии заключили меморандум о взаимной поддержке экспортной деятельности и привлечении инвестиций.

Документ направлен на расширение торговой и инвестиционной деятельности между деловыми кругами Бразилии и России. Стороны будут содействовать установлению отношений между предприятиями, отраслевыми ассоциациями и торговыми палатами двух стран. Заинтересованные местные компании получат помощь в создании и расширении бизнеса на территории партнера.

Подписание соглашения состоялось в рамках встречи главы администрации президента Бразилии Оникса Лоренцони с российским бизнесом. На мероприятии, прошедшем в формате семинара высокого уровня, Лоренцони, директор по инвестициям Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций Роберто Эското и исполнительный секретарь «Программы партнерств в области инвестиций» Вероника Санчез презентовали российским деловым кругам инвестиционные возможности в Бразилии.

Открывая семинар, со вступительным словом к участникам обратились посол Бразилии в России Товар да Силва Нунес, заместитель министра экономического развития Российской Федерации, председатель российской части Межправительственной российско-бразильской комиссии по сотрудничеству Тимур Максимов и председатель Совета предпринимателей Россия–Бразилия Андрей Гурьев.

«Уверен, что партнерство между Советом предпринимателей Россия–Бразилия и Бразильским агентством по продвижению экспорта и инвестиций будет плодотворным. А его конечным бенефициаром станут потребители, которые смогут покупать качественные, экологически чистые товары из Бразилии и России по доступным ценам», — заявил Андрей Гурьев. Он подчеркнул, что бразильская сторона выбрала удачное время для проведения семинара об инвестиционных возможностях для российского бизнеса в Бразилии: сразу после возвращения делегации российских деловых кругов из Бразилии, где в рамках саммита БРИКС состоялся российско-бразильский бизнес-форум.

По словам Нунеса, экономики двух стран взаимно дополняют друг друга. Он привел в пример фосфаты, добываемые в Мурманской области, и калий, добываемый на Урале, которые, обогатив бразильские земельные угодья, возвращаются в Россию в виде сои, мяса и других сельхозтоваров.

«Мы рассчитываем на поддержку Совета предпринимателей Россия–Бразилия в деле расширения торгово-экономического сотрудничества между Россией и Бразилией», — заявил Нунес в ходе своего выступления.

Участие в семинаре представителей крупнейших российских компаний подтвердило интерес отечественных деловых кругов к Бразилии. Представители бразильской стороны, в свою очередь, дали оптимистичные оценки перспектив двустороннего товарооборота.

«У товарооборота России и Бразилии, который в 2018 году составил 5 млрд долларов США, есть потенциал для кратного роста. Убежден, что совместными усилиями мы добьемся успехов в нашей работе по расширению каналов доступа на бразильский рынок российских компаний. Со своей стороны будем помогать бразильским коллегам в их работе на российском рынке», — отметил Гурьев.

Оникс Лоренцони поблагодарил Андрея Гурьева за приглашение приехать в Москву и пригласил российских предпринимателей инвестировать в латиноамериканскую страну, в которой сегодня «открываются большие возможности для инвестиций».

«Инвесторы, которые придут в Бразилию, получат очень хорошую прибыль», — подчеркнул Лоренцони.

Бразильская сторона рассказала представителям российских деловых кругов о «Программе партнерств в области инвестиций», предусматривающей приватизацию госпредприятий общей стоимостью более $500 млрд и реализацию 117 инвестиционных проектов в различных отраслях бразильской экономики, включая нефтегазовую промышленность, электронику, добывающие отрасли, порты и аэропорты, железные и автомобильные дороги.