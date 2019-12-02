В Карелии в ДТП с лесовозом погибли три человека

В Пряжинском районе Карелии лесовоз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате аварии погибли три человека, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 1 декабря, со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Собеседник агентства уточняет, что ДТП произошло около 14:00 на 371-м км федеральной автодороги А-121 «Сортавала». К ликвидации последствий столкновения привлекались 16 человек и семь единиц техники.

В результате инцидента пострадали четыре человека: трое погибли, один пострадал.

30 ноября в Абинском районе Краснодарского края столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, авария унесла жизни четырех человек.