Тедеско назвал заслуженным поражение «Спартака» в матче с «Зенитом»

Футболисты «Спартака» заслужили поражение от «Зенита» в матче чемпионата России в воскресенье. Об этом на послематчевой пресс-конференции 1 декабря заявил главный тренер московской команды Доменико Тедеско.

«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 18-го тура со счетом 0:1. Красно-белые играли в большинстве с 49-й минуты.

По словам Тедеско, в первом тайме его подопечные играли недостаточно хорошо из-за отсутствия смелости, нервозности, «хотели сыграть накоротке, делали много касаний». Ключевым моментом тренер назвал пропущенный гол, но во втором тайме футболисты уже контролировали игру.

«Тем не менее, несмотря на достаточное количество подходов к воротам, у нас было мало моментов, старались почему-то навешивать, хотя знали, что защитники «Зенита» играют хорошо при навесах. Мы заслужили это поражение, «Зенит» и в первом тайме играл лучше нас, мы пытались прессинговать, что у нас не получалось», — цитирует Тедеско ТАСС.

Тренер рассказал, что заменил в перерыве автора автогола защитника Илью Кутепова из-за того, что у него была желтая карточка. Всего за время матча было показано девять желтых карточек.

Тедеско также спросили про стычку на поле между одноклубниками Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе и попросили поделиться впечатлением от игры на «Газпром Арене». Тренер пояснил, что не видел момента схватки спортсменов во время игры, отметив, что посмотрит, что там было, и исходя из этого будут приняты или не приняты меры. «Газпром Арену» тренер назвал отличным стадионом, отметив, что ему «знакома эта система по «Шальке» и что «было комфортно на нем играть». До «Спартака» Тедеско был главным тренером немецкого клуба «Шальке», который играет на стадионе с крышей.

После игры санкт-петербургский клуб по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда заработала 42 очка в 18 матчах, а столичный клуб расположился на восьмой строке с 22 очками.