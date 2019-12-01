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«Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле в меньшинстве обыграл московский «Спартак». Игра, проходившая в воскресенье, 1 декабря, завершилась со счетом 1:0 в пользу бело-голубых.

Автором единственного гола стал защитник столичного клуба Илья Кутепов, который оформил автогол на 21-й минуте матча. На 50-й минуте с поля был удален полузащитник Магомед Оздоев, получивший вторую желтую карточку после того, как он ударил локтем нападающего «Спартака» Йордана Ларссона, пишет «Газета.ру». В результате хозяева остались на поле вдесятером.

Всего за время матча было показано девять желтых карточек.

После игры «Зенит» по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда заработала 42 очка в 18 матчах, «Спартак» находится на восьмой строке с 22 очками.

Ранее 1 декабря сообщалось о задержании от 150 до 200 болельщиков московского клуба в Петербурге. По данным информированных источников, «им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки».

Накануне сотрудники МВД по противодействию экстремизму задержали в Петербурге шестерых болельщиков «Спартака» за оскорбительные выкрики в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Артем Дзюба начал карьеру в «Спартаке», где выступал с 2006 по 2015 год, а затем перешел в команду главного соперника клуба — клуб «Зенит».

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