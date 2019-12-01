СМИ сообщили о задержании более 150 болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали от 150 до 200 болельщиков московского футбольного клуба «Спартак», которые приехали в Северную столицу на матч с «Зенитом». Об этом сообщает в воскресенье, 1 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника агентства, ночью полицейские проводили рейды по барам и дежурили на улицах города.

«Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения. По моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки», — сказал источник.

При этом он отметил, что «люди вообще ничего не делали» и не совершали противоправных действий.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

1 декабря в 19:00 в Санкт-Петербурге состоится матч 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком». На официальном сайте московского клуба сообщается, что все билеты в гостевой сектор распроданы.

Накануне, 30 ноября, в Петербурге сотрудники МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков «Спартака» за оскорбительные выкрики в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.