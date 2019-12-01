Прямой эфир

Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей для вкладчиков, которые не успели снять деньги до отзыва лицензии банка. Соответствующее заключение кабмина было опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Процент и остаток: Сбербанк теряет долю на рынке вкладов
Из-за непривлекательной доходности крупнейшая кредитная организация упускает накопления клиентов

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение уровня защиты прав и законных интересов вкладчиков банков Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Также кабмин поддержал расширение списка юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. Согласно заключению, право на получение страхового возмещения в повышенном размере — не более 10 млн рублей — должно действовать три месяца с момента размещения средств на счете.

В заключении отмечается, что в законопроекте предусмотрено снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Однако в документе отсутствуют необходимые расчеты, подтверждающие необходимость и обоснованность снижения указанных пороговых значений, отметили в правительстве.

Также в правительстве попросили уточнить перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить нормы нового закона.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — добавляется в заключении.

Законопроект о реформе системы обязательного страхования вкладов (ССВ) был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас в банках, которые участвуют в системе обязательного страхования вкладов (ССВ), страхуются средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (специальных счетов для безопасного проведения расчетов, где лимит составляет 10 млн рублей).

В мае 2019 года Центробанк и Агентство страхования вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн рублей. Речь идет, например, о случаях получения наследства. Тогда глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что особые условия распространяются на деньги, полученные от продажи жилья, социальных выплат и пособий.

Исаев отмечал, что речь также идет о ситуациях, при которых на счету гражданина «временно аккумулируются денежные средства в размере, превышающем нынешний лимит страхового возмещения», — больше 1,4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков
Минфин поддержал ограничение срока обращения за страховым возмещением в АСВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019