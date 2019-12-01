Правительство поддержало законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам с нынешних 1,4 млн до 10 млн рублей для вкладчиков, которые не успели снять деньги до отзыва лицензии банка. Соответствующее заключение кабмина было опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на повышение уровня защиты прав и законных интересов вкладчиков банков Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Также кабмин поддержал расширение списка юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. Согласно заключению, право на получение страхового возмещения в повышенном размере — не более 10 млн рублей — должно действовать три месяца с момента размещения средств на счете.

В заключении отмечается, что в законопроекте предусмотрено снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную и повышенную дополнительную ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Однако в документе отсутствуют необходимые расчеты, подтверждающие необходимость и обоснованность снижения указанных пороговых значений, отметили в правительстве.

Также в правительстве попросили уточнить перечень видов организационно-правовых форм некоммерческих организаций, на которые предлагается распространить нормы нового закона.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — добавляется в заключении.

Законопроект о реформе системы обязательного страхования вкладов (ССВ) был внесен в Госдуму в июле группой депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас в банках, которые участвуют в системе обязательного страхования вкладов (ССВ), страхуются средства физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (специальных счетов для безопасного проведения расчетов, где лимит составляет 10 млн рублей).

В мае 2019 года Центробанк и Агентство страхования вкладов (АСВ) подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн рублей. Речь идет, например, о случаях получения наследства. Тогда глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что особые условия распространяются на деньги, полученные от продажи жилья, социальных выплат и пособий.

Исаев отмечал, что речь также идет о ситуациях, при которых на счету гражданина «временно аккумулируются денежные средства в размере, превышающем нынешний лимит страхового возмещения», — больше 1,4 млн рублей.