ЦБ предложил компенсировать до 10 млн вкладчикам рухнувших банков

Центральный Банк России и Агентство страхования вкладов (АСВ) подготовили проект закона о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 млн рублей. Речь идет об особых ситуациях, например случаях получения наследства.

По словам главы АСВ Юрия Исаева, особые условия распространяются на средства, полученные от продажи жилья, социальных выплат и пособий, передает в четверг, 16 мая, «РИА Новости».

Речь идет о ситуациях, при которых на счету гражданина «временно аккумулируются денежные средства в размере, превышающем нынешний лимит страхового возмещения» — то есть больше 1,4 млн рублей, пояснил Исаев.

В апреле стало известно, что государственным бюджетом до 2021 года не предусмотрены деньги на выплаты вкладчикам обанкротившегося банка «Югра», которые держали более 1,4 млн рублей на вкладах. Об этом рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.