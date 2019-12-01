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Автобус упал с моста в Забайкалье

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1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус Kia Granbird, следовавший по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу в 60 км от Сретенска. Авария произошла около 15:00 по местному времени (9:00 мск). По данным регионального СК РФ, на момент ДТП в салоне автобуса находились 43 пассажира и водитель.

По последним данным, число жертв аварии составило 19 человек.

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