Автобус упал с моста в Забайкалье

1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус Kia Granbird, следовавший по маршруту Чита–Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу в 60 км от Сретенска. Авария произошла около 15:00 по местному времени (9:00 мск). По данным регионального СК РФ, на момент ДТП в салоне автобуса находились 43 пассажира и водитель.

По последним данным, число жертв аварии составило 19 человек.