Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на друга семьи.

Причиной смерти, по предварительной информации, стала острая сердечная недостаточность.

Мать Янсонса родила его в 1943 году в укрытии, где, будучи еврейкой, скрывалась в годы оккупации Риги от войск нацистской Германии. Все родственники Янсонса по материнской линии погибли в холокосте.

Янсонс окончил Ленинградскую государственную консерваторию по классам фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича. Был учеником Евгения Мравинского и Герберта фон Караяна. На протяжении своей карьеры он работал с ведущими оркестрами мира, в том числе с Венским филармоническим оркестром и нидерландским Концертгебау, отмечает «Газета.ру».

Почетный член Королевской академии музыки в Лондоне и Общества друзей музыки в Вене, рыцарь Ордена Нидерландского льва. В 2005 году получил премию «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича.