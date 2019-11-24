Скончался народный артист Украины Давид Бабаев

Народный артист Украины Давид Бабаев скончался на 77-м году жизни. Об этом 24 ноября сообщил актер Вячеслав Василюк.

«Умер Давид Бабаев… Светлая память...» — написал он на своей странице в Facebook.

Бабаев родился в 1943 году в Махачкале. В 1969 году он окончил Киевское училище эстрадно-циркового искусства, после чего на протяжении трех лет являлся артистом и художественным руководителем эстрадного коллектива Архангельской филармонии. В Киевском национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки он сыграл более 70 ролей. На счету Давида Бабаева более 40 ролей в кино, например, в таких фильмах, как «Убить «Шакала» и «Дорога в ад». В 2011-м награжден орденом «За заслуги» II степени.