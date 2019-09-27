Актер калужского ТЮЗа умер во время спектакля

Актер калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов умер во время спектакля. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба театра.

«Роль Ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо он доиграет уже за гранью нашего мира», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что актер в последний раз вышел на сцену 26 сентября. Персонаж, которого играл Семенов, в первом акте спектакля предстает как сосед героев, потом по сюжету умирает и становится ангелом. Артист уже успел переодеться и умер во время антракта, сообщает kp.ru. После перерыва зрителям со сцены объявили, что Семенов умер, и представление было прервано.

Семенов служил в калужском ТЮЗе с 1992 года и сыграл более 30 ролей. 57-летний актер параллельно с театром работал на заводе. Недавно он проходил медкомиссию и врачи заподозрили у него проблемы с сердцем. Он прошел курс лечения и накануне смерти говорил коллегам, что чувствует себя хорошо.