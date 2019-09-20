Скончался народный артист России Игорь Шибанов

Скончался народный артист России, актер театра и кино Игорь Шибанов. Об этом говорится в сообщении на сайте ТЮЗа Санкт-Петербурга в пятницу, 20 сентября.

В этом театре артист работал с 1964 года. За годы работы он сыграл порядка 90 ролей, среди которых граф Глостер в «Короле Лире», Шуйский в «Борисе Годунове». Шибанов снимался в картинах «Про уродов и людей», «Империя под ударом» и сериалах «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Также народный артист долгое время занимался дубляжом зарубежных фильмов.

Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летнего юбилея, 14 сентября. Он исполнил роль Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». «В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября в рамках проекта «Большие гастроли» ТЮЗа им. А.А. Брянцева, но на пути в Краснодар, где должен состояться спектакль, сердце Игоря Шибанова остановилось», — отметили в театре.

Шибанов получил звание Заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России и был награжден высшей театральной премией Петербурга «Золотой софит».

О месте и времени прощания и похорон актера объявят дополнительно.