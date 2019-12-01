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Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Власти Украины увеличат финансирование культурного фонда страны, наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, жена бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью изданию «Зеркало недели» в минувшую пятницу, 29 ноября.

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По словам министра, в 2020 году финансирование культурного фонда увеличится вдвое. Деньги пойдут на проекты, не связанные с кино. Раньше эта цифра была 250 млн гривен ($10 млн), в 2020-м финансирование составит 500 млн гривен ($20 млн).

Кроме того, Бородянский положительно высказался о работе супруги Порошенко на посту главы наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Он считает, что она много сделала для того, чтобы фонд состоялся и успешно работал два года.

«Эта организация справедливо считается в обществе очень качественным учреждением», — добавил он.

Ранее, 26 ноября, СМИ сообщили об урезании социальных выплат на Украине. Депутаты Верховной рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в нем не прописаны.

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