Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Власти Украины увеличат финансирование культурного фонда страны, наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, жена бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью изданию «Зеркало недели» в минувшую пятницу, 29 ноября.

По словам министра, в 2020 году финансирование культурного фонда увеличится вдвое. Деньги пойдут на проекты, не связанные с кино. Раньше эта цифра была 250 млн гривен ($10 млн), в 2020-м финансирование составит 500 млн гривен ($20 млн).

Кроме того, Бородянский положительно высказался о работе супруги Порошенко на посту главы наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Он считает, что она много сделала для того, чтобы фонд состоялся и успешно работал два года.

«Эта организация справедливо считается в обществе очень качественным учреждением», — добавил он.

Ранее, 26 ноября, СМИ сообщили об урезании социальных выплат на Украине. Депутаты Верховной рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в нем не прописаны.