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СМИ сообщили об урезании социальных выплат на Украине

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В бюджете Украины на 2020 год урезаны расходы на социальные выплаты. Об этом 26 ноября пишет «Обозреватель».

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Издание сообщает, что депутаты Верховной рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в нем не прописаны. Например, в 2020 году будет изменена формула расчета субсидии на оплату платежей за ЖКУ, из-за чего расходы за «коммуналку» будут зависеть от дохода семьи.

Также в бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума, но от него отвяжут пособия, зарплаты и социальные выплаты, из-за чего повышение коснется далеко не всех.

Ранее, 2 ноября, стало известно о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил оборонный бюджет страны на 2020 год на уровне $9,8 млрд. Из них 207,8 млрд гривен будут потрачены на бюджетные программы минобороны, 10 млрд гривен ($399,5 млн) пойдут на обеспечение госгарантий, а еще 28 млрд гривен ($1,1 млрд) — на дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО «Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону».

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