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Зеленский поручил кабмину погасить задолженность по зарплатам

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Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал кабинет министров погасить задолженность по зарплатам врачей и учителей. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном во вторник, 26 ноября, на его странице в Facebook.

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«Мне сегодня прислали очень много сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получили зарплату начиная с сентября <…> Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило позитивно и очень быстро этот вопрос», — сказал Зеленский перед вылетом в Эстонию.

Также президент Украины выразил уверенность, что кабмин в ближайшие два дня погасит эти задолженности по зарплате.

Ранее в этот день СМИ сообщили об урезании социальных выплат на Украине. Депутаты Верховной рады разработали и приняли бюджет, в котором главная статья расходов — госдолг, а не социальные выплаты. При этом ни обещанные реформы, ни реальный прожиточный минимум в нем не прописаны.

Отмечается, что в бюджете предусмотрено повышение прожиточного минимума, но от него отвяжут пособия, зарплаты и социальные выплаты, из-за чего повышение коснется далеко не всех.

12 ноября глава «Независимого профсоюза горняков» Михаил Волынец рассказал, что горняки шахты «Горская» в Луганской области Украины начнут подземную акцию протеста из-за долгов по зарплате.

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