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Судмедэксперт по делу «пьяного» мальчика не был отстранен от работы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Судмедэксперт Сергей Насонов, выявивший содержание спирта в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, продолжает работать. Об этом 1 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«Министерство здравоохранения Кировской области не обладает информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта», — сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что специалист продолжает осуществлять свою трудовую деятельность.

15 ноября Следственный комитет России возбудил в отношении Насонова уголовное дело о халатности. Ведомство заявило, что будет ходатайствовать перед судом об отстранении судмедэксперта от должности. Дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

13 июля майор полиции сбил насмерть шестилетнего ребенка на велосипеде. Насонов обнаружил в крови погибшего 0,51 промилле алкоголя. Семья мальчика в заключении усомнилась, допустив, что спирт мог появиться из-за неправильного хранения в морге. Специалист признал свою ошибку, подтвердив, что в момент гибели мальчик был трезв.

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