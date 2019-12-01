В сборной Финляндии по футболу оценили игру Дзюбы

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва назвал форварда Артема Дзюбу главным оружием российской команды, сообщает в субботу, 30 ноября, ТАСС.

Ранее в этот день в Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу – 2020, в результате которой стало известно, что сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Канерва напомнил, что Дзюба на отборочном этапе соревнования забил девять голов в десяти матчах.

«Дзюба — нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку», — сказал тренер журналистам.

Кроме того, финский специалист положительно высказался о работе бывшего главного тренера российской сборной Станислава Черчесова на чемпионате мира, отметив, что тот «отлично поработал».

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа чемпионата Европы 2020 года встретится с финской командой 17 июня в Санкт-Петербурге. Футболисты из Финляндии впервые будут участвовать в европейском первенстве.

Чемпионат Европы – 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Футбольные матчи ожидаются в 12 городах 12 стран.