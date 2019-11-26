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Шойгу по телефону обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны Франции

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Франции Флорансом Парли по поводу ситуации в Сирии, сообщает сайт ведомства во вторник, 26 ноября.

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«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, а также ПО текущему состоянию российско-французского взаимодействия по военной линии», — уточнили в Министерстве обороны России, уточнив, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

В ночь на 26 ноября сообщалось, что неизвестные военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб. В настоящий момент город находится под контролем протурецких группировок. В то же время ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о семи ударах самолетов «неизвестной принадлежности» по северо-востоку провинции Алеппо. По предварительным данным, ракетную атаку по деревням осуществили самолеты международной коалиции, возглавляемой США.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от боевиков.

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