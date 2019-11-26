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Bentley вывела на тесты новый кроссовер Bentayga

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Фото: Bentley
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Британская компания Bentley приступила к дорожным тестам обновленного кроссовер Bentayga.

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Как пишет 26 ноября Motor1, автомобиль получит иную решетку радиатора и фары, как у седана Bentley Flying Spur 2020 модельного года. В задней части кроссовера появятся уменьшенные фонари и модернизированный бампер. Отмечается, что кузовные детали машины останутся без изменений.

В салоне обновленного Bentley Bentayga появится полностью цифровая приборная панель. Также модель оснастят новейшими системами безопасности и помощи водителю.

Информации о технической «начинке» автомобиля пока нет. По данным издания, модель может получить шестилитровый бензиновый турбомотор W12, мощностью свыше 600 л.с., а также прежний 550-сильный двигатель объемом 4 л. Не исключено, что на европейском рынке вновь будет предлагаться дизельная версия кроссовера, от которой Bentley отказалась в 2018 году из-за ужесточения экологических норм и желания бренда сосредоточиться на выпуске электромобилей.

11 октября сообщалось, что компания Bentley выпустила седан Flying Spur в новой комплектации Blackline.

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