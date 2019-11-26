Прямой эфир

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту успешно запущена с космодрома Плесецк. По официальному заявлению российского военного ведомства, все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Аппарат Минобороны на орбиту вывел разгонный блок «Волга» — спутник будет проводить съемку поверхности Земли и следить за работой и состоянием российского оборудования в космосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1в»
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019