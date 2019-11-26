С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1в»

Ракета-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту успешно запущена с космодрома Плесецк. По официальному заявлению российского военного ведомства, все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Аппарат Минобороны на орбиту вывел разгонный блок «Волга» — спутник будет проводить съемку поверхности Земли и следить за работой и состоянием российского оборудования в космосе.