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Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.

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По их данным, пострадали более 300 человек. Ранее во вторник сообщалось о пяти жертвах стихии и 150 пострадавших.

26 ноября в 2:54 (5:54 мск) Геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Албании магнитудой 6,4, очаг залегал на глубине 20 км недалеко от столицы страны Тираны. В 30 км от столицы обрушились два жилых дома.

22 сентября в результате землетрясения в Албании магнитудой 5,8 пострадали не менее 100 человек. Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров.

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