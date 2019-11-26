Прямой эфир

Сотни человек пострадали в результате землетрясения в Албании

0
Фото: REUTERS/Florian Goga
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает новостной портал Exit.

По данным издания, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. За медицинской помощью обратились сотни пострадавших, точное число не приводится.

Отмечается, что в 30 км от столицы обрушились два жилых дома. Также информация об обрушении двух зданий поступила из города Кавая, недалеко от Дурреса. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее в этот день в 2:54 (5:54 мск) Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Албании на глубине 20 км недалеко от столицы страны Тираны.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что в результате землетрясения в Албании магнитудой 5,8 пострадали не менее 100 человек. Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров. Повреждения получили не менее 187 объектов инфраструктуры города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Второе за день землетрясение произошло у берегов Курильских островов
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,3

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019