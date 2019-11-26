Сотни человек пострадали в результате землетрясения в Албании

В Албании сотни человек пострадали, несколько жилых домов обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает новостной портал Exit.

По данным издания, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес. За медицинской помощью обратились сотни пострадавших, точное число не приводится.

Отмечается, что в 30 км от столицы обрушились два жилых дома. Также информация об обрушении двух зданий поступила из города Кавая, недалеко от Дурреса. Информации о жертвах пока не поступало.

Ранее в этот день в 2:54 (5:54 мск) Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Албании на глубине 20 км недалеко от столицы страны Тираны.

Ранее, 22 сентября, сообщалось, что в результате землетрясения в Албании магнитудой 5,8 пострадали не менее 100 человек. Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров. Повреждения получили не менее 187 объектов инфраструктуры города.