Более 100 человек пострадали при землетрясении в Албании

Не менее 100 человек пострадали в результате 297 зафиксированных подземных толчков в Албании в субботу и в ночь на воскресенье, 22 сентября.

Как отмечает ТАСС, максимальная магнитуда толчков составила 5,8. Наибольший ущерб получили столица страны Тирана, а также прибрежный город Дуррес, населенные пункты Порадец, Фиери и города на юго-западе Северной Македонии.

Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров. В результате стихийного бедствия 10 человек попали в больницы. Повреждения получили не менее 187 объектов инфраструктуры города.

#Breaking: At least 80 people injured in #Albania after a earthquake of a 5.6 magnitude, shook the region of Durres in the country ripping apartment building in half and crushing cars as buildings collapsed. pic.twitter.com/60gTwCaQGZ