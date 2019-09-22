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Более 100 человек пострадали при землетрясении в Албании

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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Не менее 100 человек пострадали в результате 297 зафиксированных подземных толчков в Албании в субботу и в ночь на воскресенье, 22 сентября.

Как отмечает ТАСС, максимальная магнитуда толчков составила 5,8. Наибольший ущерб получили столица страны Тирана, а также прибрежный город Дуррес, населенные пункты Порадец, Фиери и города на юго-западе Северной Македонии.

Из-за землетрясения городские власти организовали в Тиране шесть специальных центров. В результате стихийного бедствия 10 человек попали в больницы. Повреждения получили не менее 187 объектов инфраструктуры города.

В некоторых албанских городах пропало электричество и телефонная связь. Бесплатная горячая линия для помощи нуждающимся заработала на всей территории страны.

«Первое, о чем я прошу, это то, чтобы вы встретились в Дурресе с каждой пострадавшей семьей и сделали это до наступления ночи. Министры также будут привлечены к этому, ведь речь идет о психологической проблеме, преодолеть которую можно через общение», — заявил премьер-министр страны Эди Рама на экстренном совещании с префектами местных общин, министрами и представителями пострадавших регионов по случаю землетрясений.

Ранее 14 сентября землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км в 108 км от ближайшего населенного пункта. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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