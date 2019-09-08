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Один человек погиб и 29 пострадали в результате землетрясения в Китае

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Фото: TASS/Zuma
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Землетрясение в Китае стало причиной гибели одного человека, еще 29 пострадали. Об этом в воскресенье, 8 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города Нэйцзяна.

«Среди (пострадавших) двое в тяжелом состоянии, 17 зданий обрушились, 215 имеют повреждения», — цитирует агентство сообщение властей.

Отмечается, что землетрясение произошло в воскресенье утром, его эпицентр залегал на глубине 10 км.

17 июня сообщалось, что по меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань.

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