Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индонезии

У берегов Индонезии в субботу, 14 сентября, произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом свидетельствуют данные, отображенные на карте геологической службы США.

Подземные толчки зафиксированы в 16:21 по времени UTC (19:21 мск). Эпицентр землетрясения расположен в 108 км к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй (Laiwui) на острове Хальмахера.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

7 июля у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9. Очаг землетрясения располагался в Молуккском море, окруженном островами Индонезии.

Власти страны предупредили об угрозе цунами. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.