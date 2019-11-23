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Второе за день землетрясение произошло у берегов Курильских островов

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Фото: TASS/ZUMA
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло восточнее острова Онекотан в северной части Большой Курильской гряды. Оно стало вторым за последние сутки, сообщили 23 ноября в сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине 32 км в 132 км восточнее острова Онекотан», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что для жителей землетрясение ощущалось как двух-трехбалльное. Ранее в тот же день около Курильских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков располагался в 161 км к юго-западу от Курильска.

20 ноября землетрясение произошло на территории Алданского района в Якутии. Местные жители не ощутили подземных толчков.

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