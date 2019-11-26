Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.

По данным Associated Press, двое погибли в городе Тумане, еще один выпрыгнул из дома в Курбине, чтобы избежать тряски, а четвертый скончался в Дурресе в результате обрушения здания. По меньшей мере 150 человек пострадали.

Как сообщает Faktor, позднее в Тумане под развалинами здания были обнаружены еще двое: пожилая женщина и ее внук, ребенка удалось спасти. Таким образом, в общей сложности погибли пятеро.

26 ноября в 2:54 (5:54 мск) Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение в Албании магнитудой 6,4 на глубине 20 км недалеко от столицы страны Тираны.

Сильнее всего подземные толчки ощущались в столице страны Тиране, а также в городе Дуррес. За медицинской помощью обратились сотни пострадавших, точное число не приводилось.

Также отмечалось, что в 30 км от столицы обрушились два жилых дома. Также информация об обрушении двух зданий поступила из города Кавая, недалеко от Дурреса.