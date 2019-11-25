Власти отложили ввод эталонных тарифов в ЖКХ

Ввод эталонных тарифов в ЖКХ откладывается, так как Минстрой России не смог согласовать проект постановления правительства об их утверждении. Об этом ведомство уведомило Минэкономразвития, которое разрабатывало документ. С письмом Минстроя ознакомились «Известия».

Речь идет о документе «Об утверждении основных принципов и порядка применения при установлении тарифов ... с использованием эталонных значений затрат». Предполагалось, что эталонные значения исключат возможность регионов поднимать расценки выше норматива без согласования с ФАС. Тарифы предлагается вводить постепенно, в период с 2021 по 2023 год. Однако в Минстрое полагают, что проект требует доработки.

«В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», –– говорится в письме к МЭР.

На данный момент Минэкономразвития готовит таблицу разногласий по проекту, которую передадут в Минстрой. В ФАС ранее отмечали, что расценки на коммунальные услуги в соседних субъектах могут различаться в 54 раза, а россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг.

При этом эксперты считают, что вывести средние затраты всех организаций ЖКХ невозможно, нехватка средств может отразиться на безопасности сетей.

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Из-под одной гребенки: Минстрой заблокировал эталонные тарифы ЖКХ