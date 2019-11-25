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В Дрездене ограбили музейную сокровищницу «Зеленый свод»

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Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
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Неизвестные ограбили музейную сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене, полиция разыскивает преступников. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Мы исходим из того, что нечто было украдено. Что именно украдено — сейчас это нельзя точно определить. <…> Преступники пока что находятся в бегах», — сказала представитель полиции города.

Ограбление было совершено рано утром в понедельник, когда здание музея было закрыто для посетителей. Глава МВД Саксонии Роланд Вёллер назвал инцидент черным днем для культурного наследия федеральной земли и ограблением ее жителей. Дело расследует специально созданная комиссия.

Размер нанесенного ущерба еще предстоит установить, список украденных вещей составляется. Известно, что преступники вынесли экспонаты из исторической части хранилища, где в том числе представлены ювелирные изделия. Предположительно, похищены три комплекта украшений, датирующихся XVIII веком, сообщает Welt. По данным Bild, украдено драгоценностей на сумму около €1 млрд.

Камера видеонаблюдения зафиксировала двоих неизвестных, однако злоумышленников может быть больше. Как именно преступникам удалось преодолеть системы защиты музея, неизвестно, однако незадолго до ограбления произошло аварийное отключение электричества в районе хранилища, пишет Dresdener Neueste Nachrichten. Предположительно, злоумышленники проникли в здание через окно и разбили витрину с экспонатами.

«Зеленый свод» является одним из самых известных музеев Дрездена. Сокровищница была построена в 1723–1730 годах. Одним из самых ценных ее экспонатов является крупный бриллиант зеленого цвета весом более 8 г, который в настоящее время выставляется в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, пишет «Газета.ру».

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