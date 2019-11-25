В поездах МЦД число пассажирских мест увеличат на 30%

В составах поездов «Иволга» Московских центральных диаметров (МЦД) увеличат количество мест для пассажиров на 30%. Об этом рассказали в понедельник, 25 ноября, в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«В часы пик количество пассажирских мест на МЦД-2 увеличится на 30% — с 489 тыс. до 635 тыс. Если сравнивать с периодом до запуска МЦД, то количество пассажирских мест в часы пик увеличится благодаря этому решению на 49%», — цитирует представителя пресс-службы телеканал «360».

Мест для пассажиров станет больше благодаря дополнительным вагонам. С 25 ноября на второй линии МЦД будут курсировать составы с 10–11 вагонами.

Первые две линии центральных диаметров открылись 21 ноября. Жители Москвы и области смогут с помощью МЦД-1 попасть из Одинцово в Лобню, а с МЦД-2 — из Нахабино в Подольск. На «диаметрах» продолжают появляться новые станции. Так, накануне первые пассажиры отправились со станции «Пенягино». По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, теперь жителям Павшинской Поймы станет удобнее добираться до центра Москвы, Нахабино или Подольска.

Утренний час пик на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) прошел в штатном режиме, сообщает агентство городских новостей «Москва». В ближайшие две недели пассажиры смогут бесплатно ездить в электричках, курсирующих по Московским центральным диаметрам, пишет РИАМО.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская7 организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.