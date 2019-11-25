Проезд на МЦД будет бесплатным две недели

Пассажиры смогут бесплатно ездить в электричках, курсирующих по Московским центральным диаметрам, в ближайшие две недели. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Во всех поездах, которые курсируют по МЦД, станет больше вагонов. На первом этапе перевозить пассажиров будут 39 поездов нового поколения «Иволга» и 99 обычных электричек. В составах нет тамбуров и входные двери на 15% шире, что позволяет быстрее делать посадку.

Кроме того, в поездах современные системы оповещения, системы безопасности, онлайн-контроля технического состояния поезда и обеззараживания воздуха, а также Wi-Fi, розетки, крепления для велосипедов.

Ранее, 24 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над техническими проблемами МЦД, а также отметил, что в процессе их эксплуатации проблемы будут возникать в любом случае.

Первые два диаметра — МЦД-1 (соединяет Одинцово и Лобню) и МЦД-2 (соединяет Нахабино и Подольск) — были запущены 21 ноября. В первый день работы поезда перевезли более 500 тыс. пассажиров.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД Царицыно, Тимирязевская, Дегунино, Беговая, Волоколамская, Лианозово и Кунцевская организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.