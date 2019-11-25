Прямой эфир

Песков сообщил о подготовке поездки Путина в Турцию в начале 2020 года

0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в январе 2020 года может посетить Турцию. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Связанные одной веткой: Болгария ждет российский газ
Для реализации проекта «Турецкий поток» по территории страны София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии

Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом примут участие в запуске газопровода «Турецкий поток». «Такая поездка тоже готовится. Речь идет о первой декаде (января)», — сказал он «Интерфаксу».

19 ноября обе нитки газопровода «Турецкий поток» были заполнены газом. Завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Газопровод позволит сократить транзитные риски и после 2019 года обеспечит выполнение Россией обязательств на поставки газа в Турцию и страны Евросоюза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Оператор «Турецкого потока» отверг риски из-за ареста акций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019