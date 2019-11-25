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Мутный Материк из Коми признали самым веселым поселком России

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Фото: komionline.ru/Светлана Михеева
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Населенный пункт из Коми Мутный Материк признали самым веселым поселком по названию. В финале за победу он боролся с забайкальским Хохотуем.

За Мутный Материк проголосовали более 28 тыс. человек, за Хохотуй — более 26 тыс. Третье место заняла деревня Морозилка из Архангельской области, пишет ИА «Комиинформ».

Конкурс на самое веселое название населенного пункта страны длился около 2,5 месяца. В борьбе участвовали 100 поселков из 83 регионов.

В первую неделю голосования на первой позиции побывали четыре из 10 финалистов. На второй неделе первую строчку занимал то Мутный Материк, то Хохотуй.

В топ-10 оказались сразу два представителя Самарской области. Это села Мусорка и Жареный Бугор.

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