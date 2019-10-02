Прямой эфир

Две новые деревни выявили в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе подготовки к Всероссийской переписи населения в Удмуртии выявили две новые деревни. Специалисты сверяют адреса в населенных пунктах.

По данным Удмуртстата, в ходе регистраторского обхода специалисты зафиксировали деревни Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском районе. Кроме того, деревня Квашур «перешла» из Брызгаловского сельского поселения в Зямбайгурдское. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Жители Удмуртии смогут самостоятельно пройти процедуру на сайте госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области во время сверки списков зданий регистраторы обнаружили, что число домов в регионе сократилось на 2,5% за девять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм о народах Поволжья снимут в Удмуртии
Торги по ремонту сельских дорог Удмуртии будут проводить зимой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019