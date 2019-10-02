Две новые деревни выявили в Удмуртии

В ходе подготовки к Всероссийской переписи населения в Удмуртии выявили две новые деревни. Специалисты сверяют адреса в населенных пунктах.

По данным Удмуртстата, в ходе регистраторского обхода специалисты зафиксировали деревни Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском районе. Кроме того, деревня Квашур «перешла» из Брызгаловского сельского поселения в Зямбайгурдское. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Жители Удмуртии смогут самостоятельно пройти процедуру на сайте госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области во время сверки списков зданий регистраторы обнаружили, что число домов в регионе сократилось на 2,5% за девять лет.