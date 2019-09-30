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Деревня маламутов откроется под Барнаулом

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Под Барнаулом (Алтайский край) в поселке Борзовая Заимка этой зимой откроется деревня маламутов. Об этом сообщает портал «Алтайтурцентр».

Деревню создадут на территории развлекательного комплекса «Планета Q». Гости смогут сфотографироваться с щенками из питомника, послушать легенды о собаках, прокатиться на упряжке, запряженной взрослыми маламутами, пишет altapress.ru.

Зимой на территории зальют каток, построят горку и установят юрту. В деревне планируют проводить семейные и корпоративные гонки на упряжках и кататься на них по лесу.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз разрабатывает нормы учета домашних животных. Депутаты Госдумы попросят министерство ускорить создание закона о ветеринарной безопасности и правил идентификации домашних питомцев.

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