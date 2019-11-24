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Люксембург призвал ЕС признать Палестину

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Фото: Global Look Press
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Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн высказался за признание Евросоюзом Палестины как независимого государства. Интервью с дипломатом было опубликовано 24 ноября в газете Der Tagesspiegel.

«Европейский союз должен обсудить, не пора ли всем странам — членам ЕС признать Палестину как государство», — заметил Ассельборн, добавив, что таким образом Брюссель мог бы выступить противовесом Вашингтону и ближневосточной политике президента США Дональда Трампа.

По его словам, признание Палестины всем Евросоюзом дало бы понять, что палестинцы нуждаются в родине, государстве точно так же, как и израильтяне.

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«Уже сейчас решение проблемы на основе создания двух государств является совершенно неустойчивой конструкцией. Если же израильская поселенческая политика и разрушение домов палестинцев продолжатся, то просто совсем не останется места для палестинского государства», — подчеркнул министр.

Ранее 18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными и нарушающими международное право. Принадлежность берега, по его мнению, должны определить сами израильтяне и палестинцы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по этому вопросу, назвав это отказом от всех решений международного сообщества.

Территория Западного берега, населенная преимущественно палестинцами, была занята Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Совбез ООН считает эту территорию оккупированной еврейским государством.

Отношения между Израилем и Палестиной обострились в мае 2018 года на фоне переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, являющийся спорной территорией. Израильская сторона считает город своей неделимой столицей, а Палестина претендует на его восточную часть.

Процесс мирного урегулирования между Палестиной и Израилем в настоящее время приостановлен. Палестинцы требуют установить будущие границы по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года с возможным обменом территорий, а Восточный Иерусалим сделать столицей государства. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим.

Палестина является частично признанным государством. По состоянию на 2018 год ее признали 137 государств из 193 членов ООН, а также Ватикан (является страной-наблюдателем).

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