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Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в ЮАР для учений

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун для участия в совместных военных учениях с моряками Китая и ЮАР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота в воскресенье, 24 ноября.

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«Ракетный крейсер «Маршал Устинов», возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, совершил заход в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики», — сказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Он добавил, что перед прибытием в порт крейсер выполнил салют наций из 21-го артиллерийского залпа.

Серга также уточнил, что крейсер встречали военные моряки ЮАР, с которыми по завершении делового захода будут проведены совместные военные учения. Российские моряки пробудут в ЮАР несколько дней и пополнят запасы пресной воды и продовольствия.

По его словам, средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406, сопровождающие крейсер «Маршал Устинов» в дальнем атлантическом походе, прибудут в Кейптаун в воскресенье вечером.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» входит в состав Северного флота России, построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Получил название в честь министра обороны СССР маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. Находится в строю с 1986 года.

Накануне, 23 ноября, сообщалось, что фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для испытания нового оружия.

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