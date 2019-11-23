Прямой эфир

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в Белое море для испытаний оружия

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегат «Адмирал Горшков» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для испытания нового оружия. Об этом сообщает пресс-служба флота в субботу, 23 ноября.

Дружеские комплексы: российские С-400 выведут Индию в лидеры
Российско-индийское военное сотрудничество может серьезно изменить расклад сил в регионе

В Северодвинске фрегат пройдет подготовку к испытаниям новых видов оружия и выйдет в Белое море для проведения испытательных стрельб.

Переход судна по Баренцеву и Белому морям прошел в благоприятных погодных условиях. Экипаж отработал несение походной вахты и провел учение по жизнеспособности корабля на ходу.

«Адмирал Горшков» был признан лучшим кораблем Северного флота по итогам боевой подготовки в 2019 году. Его экипаж получил награду переходящего кубка губернатора Мурманской области.

Фрегат входит в состав многофункциональных боевых кораблей, способных оказывать сопротивление надводным, воздушным и подводным противникам, а также наносить удары по наземным и береговым целям на расстоянии более 1,5 км. Является самым современным боевым судном Северного флота, построен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и включен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания. Является постоянным участником главного военно-морского парада в Кронштадте.

30 октября главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что Россия приступила к строительству кораблей противоминной обороны, которые не имеют аналогов в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Российский фрегат провел стрельбы в Средиземном море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019