В ГД назвали неотесанностью слова о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинское командование проявляет «профессиональную неотесанность», говоря, что целью Крыма является «кошмарить» Европу и Северную Африку. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости».

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу. И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — сказал Бальбек.

По его словам, на сегодняшний день Крым — мощный позиционный оборонительный рубеж, способный контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей, однако его влияние не распространяется на другие области.

«Мы не лезем в Средиземноморье, но и нежеланных гостей оттуда не приветствуем. Возможно, глава генштаба ВС Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример», — заключил депутат.

Днем ранее начальник генштаба Украины Руслан Хомчак сказал, что Крым нужен России не в качестве курорта, а как военная база, которая имеет целью «кошмарить» всю Европу и Северную Африку. По его словам, власти России якобы рассматривают Крым как возможность доминирования в Средиземном море.

22 ноября представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что команда главы государства разрабатывает стратегию возвращения полуострова. Он отметил, что для этого была создана специальная рабочая группа, которая займется разработкой политических и дипломатических путей для реализации этого плана.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались в поддержку этого решения. Украина и ряд стран Запада не признают итоги референдума и считают полуостров временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Однако Киев строит планы по возвращению полуострова.