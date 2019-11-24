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В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Житель Железногорска-Илимского, который несколько дней назад пытался убить свою знакомую в лесу, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК Иркутской области.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее потерпевшая рассказала, что молодой человек встретил ее, когда она шла домой, и силой заставил сесть в машину. После он отвез ее в лес и избил, а также нанес несколько ударов в грудь ножом.

Инцидент произошел 9 ноября. Девушка выжила и смогла добраться до дороги. Ее отправили в больницу, где она три дня провела в коме. При этом злоумышленник пытался попасть в ее палату под видом родственника, но его не пустили.

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