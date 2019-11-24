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Два теплохода загорелись в Астрахани

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Фото: 30.mchs.gov.ru
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Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, площадь пожара составила 400 кв. м. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание. На тушение привлекались 60 человек и 16 единиц техники. Отмечается, что суда находились в отстое.

22 августа пожар произошел ночью на борту пассажирского теплохода «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб человек, который находился в каюте. В момент возгорания на теплоходе находились более 300 человек.

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