Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, площадь пожара составила 400 кв. м. В данный момент пожарные ликвидировали возгорание. На тушение привлекались 60 человек и 16 единиц техники. Отмечается, что суда находились в отстое.

22 августа пожар произошел ночью на борту пассажирского теплохода «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погиб человек, который находился в каюте. В момент возгорания на теплоходе находились более 300 человек.