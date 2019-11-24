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Вратарь «Ювентуса» посмеялся над голом в чемпионате России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны посмеялся в Instagram над голом, который забил его партнер по сборной Польши Гжегож Крыховяк из московского «Локомотива» в чемпионате России.

Полузащитник железнодорожников выложил видео гола, который он забил «Тамбову» с 30 м. Вратарь Гиорги Шелия не справился с отскоком мяча, который летел практически посередине ворот.

Щенсны в комментариях оценил ошибку голкипера и заявил, что в конце карьеры ему стоит задуматься о смене позиции, приехать в Россию и «бить в надежде на ошибку вратаря».

«Отличная стратегия», — написал игрок «Ювентуса». Крыховяк ответил ему: «Тебе очень повезло, что мои дальние удары в Лиге чемпионов не дошли до тебя», — передает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» и «Ювентус» дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне. Туринцы одержали две победы со счетом 2:1. Крыховяк и Щенсны приняли участие в обоих поединках.

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Ювентус» достигло договоренности о трансфере полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука летом 2020 года.

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