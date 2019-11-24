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В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

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Фото: Global Look Press/K. Wothe
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Последний известный ученым суматранский носорог умер в Малайзии. Об этом в пятницу, 23 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что 25-летняя самка по имени Иман умерла от рака. Животное было обнаружено в 2014 году, о нем заботились в заповеднике в штате Сабах на острове Борнео.

По словам директора департамента дикой природы Сабаха Августины Тууга, смерть Иман наступила гораздо раньше, чем ожидалось, хотя сотрудники заповедника знали, что она начинает испытывать сильную боль из-за болезни.

Отмечается, что суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец этого носорога, обитавший в стране, умер в мае 2019 года в заповеднике Табин на острове Калимантан.

В настоящее время этот вид практически исчез из дикой природы во всем мире. По оценкам специалистов по охране окружающей среды, сейчас обитает от 30 до 80 особей.

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