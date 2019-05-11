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Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц

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Фото: sharpphotography.co.uk
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Вид наземных птиц кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri), вымерший 136 тыс. лет назад, возродился в прежнем состоянии.

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Об этом сообщили британские ученые из Портсмутского университета и Музея естественной истории. Как говорится в статье в Zoological Journal of the Linnean Society, это произошло благодаря явлению итеративной эволюции.

Итеративная эволюция — это частный случай параллельной эволюции, который заключается в развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Явление встречается крайне редко, поэтому ученых удивил случай.

Кювьеров пастушок входит в семейство белогорлых птиц, размер которых сопоставим с курицей. Он проживал на входящем в Сейшельские острова атолле Альдабра и вымер, когда данный участок суши скрылся под водой.

Порядка 100 тыс. лет назад Альдабра вновь появился над водой, и недавно на нем снова был замечен кювьеров пастушок. Удивление исследователей вызвал тот факт, что птицы погибли, так как не умеют летать.

Открытие удалось сделать с помощью анализа останков костей, найденных в ходе раскопок на атолле. Ученые сравнили образцы костей обитающих на атолле птиц до его затопления и после.

В октябре 2018 года группа палеонтологов из Словакии, Великобритании, Швеции и Китая открыла новый вид археоптерикса, который был недостающим звеном в цепи эволюции птиц.

Отмечалось, что найденный вид можно с точностью считать одним из первых предков птиц, у которого всё еще сохранились присущие динозаврам зубы и когти.

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