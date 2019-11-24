Тони Роббинса обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Жительница США обвинила бизнес-тренера Тони Роббинса в сексуальном насилии над ней, когда она еще не достигла совершеннолетия. Об этом в пятницу, 22 ноября, сообщило издание BuzzFeed.

По словам женщины, которая в тексте названа Элль, инцидент произошел в 1985 году в летнем лагере SuperCamp в штате Калифорния. Роббинс, которому тогда было 25 лет, приехал туда прочитать мотивирующую лекцию. После выступления он попросил ее пойти с ним на прогулку в лес.

Элль заявила, что во время прогулки Роббинс прижал ее к стене и поцеловал, а также трогал за грудь. В расследовании издания приводятся слова свидетелей, подтверждающих произошедшее.

Как сообщает Fox News, адвокаты Роббинса признали «ситуацию», однако опровергли утверждение о том, что имело место сексуальное насилие. Сам бизнес-тренер обвинил BuzzFeed во лжи и заявил, что подаст против издания иск.

В мае Тони Роббинс также оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах. Сообщалось, что бывшие сотрудницы и поклонницы обвинили его в неподобающем поведении и домогательствах, а сам бизнес-тренер жестко критиковал жертв насилия.