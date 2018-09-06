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Организаторы раскрыли сумму расходов на выступление Тони Роббинса

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Фото: tonyrobbins.com
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Общие расходы на проведение выступления мотивационного спикера Тони Роббинса в СК «Олимпийский» 1 сентября составили $5 млн, из которых $1 млн — гонорар самого оратора, сообщил организатор мероприятия — Школа бизнеса «Синергия».

В частности, на аренду и застройку «Олимпийского» ушло $500 тыс., из которых 15 млн рублей были потрачены на кондиционеры. Билеты стоили от 30 тыс. рублей до $8 тыс.

По словам ректора Школы бизнеса «Синергия» Григоря Аветова, не всё прошло гладко — были сложности с синхронным переводом, связанные с организационным сбоем, и из-за двойной системы регистрации возникли очереди, однако к началу выступления Роббинса в 14:30 организаторам уже удалось посадить зрителей на свои места.

Ранее, 5 сентября, организаторы раскрыли детали райдера спикера. Роббинс потребовал, чтобы температура на сцене не превышала 20 градусов. Кроме того, он попросил забронировать лучшие номера в четырех отелях Москвы класса люкс, чтобы никто заранее не знал, в каком из них он остановится.

Выступление Тони Роббинса в Москве собрало 26 тыс. зрителей, однако именно фанатов оказалось не более 5 тыс., а остальная публика собралась благодаря грамотному маркетингу.

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