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Мотивационный спикер Тони Роббинс вновь выступит в России

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Зыков Кирилл
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Мотивационный спикер Тони Роббинс еще раз выступит в России — школа бизнеса «Синергия» планирует организовать его второй приезд в 2019 году. Об этом рассказал ректор Григорий Аветов телеканалу «360».

По его словам, во второй раз организаторы обещают учесть все ошибки первого семинара. В частности, зрители жаловались на проблемы с синхронным переводом и длинные очереди на вход.

«Это будет однодневное событие. Я надеюсь, что к этому моменту у всех уже будет твердое понимание того, кто такой Тони», — сказал Аветов.

Ректор «Синергии» уверен, что общественный резонанс после первого выступления поможет собрать еще большую аудиторию для второго семинара. По словам Аветова, 80% постов о тренинге Роббинса «носят строго позитивный и нейтральный характер».

«За счет огромной рекламной кампании, которая у нас случилась в средствах массовой информации в течение этих полутора недель, я думаю, что мы расширим аудиторию до 40 тыс., может быть, 70 тыс. зрителей», — заключил Аветов.

Первое выступление Тони Роббинса в России состоялось 1 сентября в СК «Олимпийский». На семинар пришли 26 тыс. зрителей, в том числе 5 тыс. его фанатов. Минимальная стоимость билета составила 30 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. рублей. Цена стандартного места в VIP-ложе составляла 200 тыс. рублей.

Ранее в интернете был опубликован райдер коуча. Как рассказали организаторы, общие расходы на проведение семинара составили $5 млн, причем $1 млн — гонорар самого оратора.

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